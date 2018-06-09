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09.06.2018 03:24
Рубрика: В мире

Судья примет решение о казни экс-сотрудника госдепа

Бывший сотрудник государственного департамента США Кевин Мэллори признан виновным в шпионаже в пользу Китая. О решении жюри присяжных сообщило американское министерство юстиции.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Согласно законодательству Соединенных Штатов, Мэллори угрожает смертная казнь. Окончательное решение по наказанию примет судья, передает РИА Новости.

Мэллори обвинили в шпионаже в пользу Пекина в июне прошлого года. В том году экс-сотрудник госдепа дважды посещал КНР. В материалах суда отмечается, что мужчина передал спецслужбам Китая три документа, два из которых были секретные, еще один - "совершенно секретный". В общей сложности Мэллори мог передать китайцам до восьми секретных документов.

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