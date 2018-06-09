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09.06.2018,  
11:19
Текст: Алексей Моисеев

Т-55 с "реактивной броней" замечен в алжирской пустыне

Сухопутные войска Алжира продолжают активную эксплуатацию советских средних танков Т-55АМВ. Недавно эти боевые машины приняли участие в учениях 12-й мотопехотной бригады. В одном строю вместе с ними условного противника атаковали модернизированные БМП-2 с боевым модулем "Бережок".

Полученные еще в 60-70-е гг. Т-55 прошли глубокую модернизацию. Основным внешним отличием от танков первоначальных версий является установка динамической защиты "Контакт-1", которая предназначена для нейтрализации противокумулятивных боеприпасов. Блоки "реактивной брони" установлены в лобовой части башни и по бортам корпуса. Также на танке видны дымовые гранатометы.

Вооружение осталось прежним -100-мм нарезная пушка со спаренным 7,62-мм пулеметом. Также установлен крупнокалиберный ДШКМ калибра 12,7-мм.

Фото: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости
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Для повышения точности стрельбы в распоряжении наводчика - система управления огнем "Волна" с установленным над пушкой лазерным дальномером, устанавливающим параметры стрельбы баллистическим вычислителем и стабилизатором вооружения с улучшенными характеристиками. Также на пушке был смонтирован теплозащитный кожух.

Особенность этой модификации - способность Т-55АМВ применять управляемые ракеты 9М117 комплекса "Бастион".

На танке появились новые гусеничные ленты и двигатель мощностью 620 л.с. При несколько возросшей массе (37,4 т.) характеристики не ухудшились. Максимальная скорость по шоссе составляет 50 км/ч. Запас хода - 450 км. В экипаж входят 4 человека.

Несмотря на наличие новейших Т-90С и модернизированных Т-72М1, алжирское командование не спешит отказываться от бронированных ветеранов. В настоящее время, по разным данным, в войсках продолжают эксплуатироваться до 300 таких машин.

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