Трагикомедия про грустных рэперов "Атланта" продлена на третий сезон

Никто и не сомневался, поэтому чисто для галочки: блестящий сэдком Дональда Гловера "Атланта" (Atlanta) получил продление на третий сезон.

Соответствующая лаконичная информация появилась на официальных аккаунтах шоу в социальных сетях.

Без дополнительных пока подробностей. Хотя легко предположить, что все основные действующие лица остаются на борту.

Премьера - следующий год.

Как прогнозирует IndieWire, "Атланта", уже стяжавшая ряд призов, включая два "Золотых глобуса - 2017", в том числе и за лучший комедийный сериал, - один из несомненных лидеров предстоящей премии "Эмми" - "телевизионного "Оскара".

Премьера сериала, рассказывающего о становлении и пути к вершине местечкового рэпера Пайпер Боя (Брайан Тайри Генри, "Завучи", "Подпольная империя") состоялась в 2016 году. Второй сезон вышел с задержкой - лишь в этом, что объяснялось занятостью Гловера в спин-оффе Star Wars про Хана Соло.