На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Трагикомедия про грустных рэперов "Атланта" продлена на третий сезон

Новость 09.06.2018, 20:42 | Текст: Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Никто и не сомневался, поэтому чисто для галочки: блестящий сэдком Дональда Гловера "Атланта" (Atlanta) получил продление на третий сезон.

Соответствующая лаконичная информация появилась на официальных аккаунтах шоу в социальных сетях.

Без дополнительных пока подробностей. Хотя легко предположить, что все основные действующие лица остаются на борту.

Фото: kinopoisk.ru
Началась работа над первым сериалом-приквелом "Игры престолов"

Премьера - следующий год.

Как прогнозирует IndieWire, "Атланта", уже стяжавшая ряд призов, включая два "Золотых глобуса - 2017", в том числе и за лучший комедийный сериал, - один из несомненных лидеров предстоящей премии "Эмми" - "телевизионного "Оскара".

Премьера сериала, рассказывающего о становлении и пути к вершине местечкового рэпера Пайпер Боя (Брайан Тайри Генри, "Завучи", "Подпольная империя") состоялась в 2016 году. Второй сезон вышел с задержкой - лишь в этом, что объяснялось занятостью Гловера в спин-оффе Star Wars про Хана Соло.  

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Обсудить
#США
Фото: twitter.com/THRGlobal
Найден мертвым 47-летний актер из "Сынов анархии" Алан О`Нилл 08.06.2018
Вышел трейлер сериала с Джимом Керри про мистера Пиклза 08.06.2018
Вышел новый сериал для поклонников "Бегущего по лезвию" - Future Sex 07.06.2018
#сериалы
Фото: youtube.com
"Игра началась!": братья Холмс внезапно вернулись 08.06.2018
Эксперты составили список сериалов с лучшими финалами 06.06.2018
Вынесен приговор избившему сожительницу актеру "милицейских сериалов" 06.06.2018
#комедия
Фото: vimeo.com
Трейлер: Майкл Шеннон в черной неовестерн-комедии "Бедный мальчик" 07.06.2018
Вышел трейлер очень странной британской комедии "Плавая с мужчинами" 05.06.2018
Любимый комедийный сериал Дональда Трампа закрыли за расизм 30.05.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.