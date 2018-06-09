Трамп рассказал об участии войск США в операциях по всему миру

Вашингтон при поддержке партнеров продолжает предпринимать контртеррористические усилия по всему миру. Об этом говорится в письме американского президента Дональда Трампа на имя руководителей палаты представителей и сената Конгресса США.

Глава Белого дома ежегодно направляет в парламент уведомление об участии военнослужащих в операциях по всему миру. Президента обязывает делать это Закон о военных полномочиях от 1973 года, передает ТАСС.

"С 7 октября 2001 года Вооруженные силы США начали проводить боевые операции в Афганистане против террористов группировки "Аль-Каида" (запрещенная в России организация), талибов и их сторонников, - говорится в письме Трампа. - С августа 2014 года успешно проводятся операции против группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, которые значительно ослабили возможности ИГ в этих арабских странах".

По словам президента, сейчас в Афганистане воюют 15,5 тысячи американцев, в Ираке - 5,5 тысячи, в Сирии - две тысячи. Также США противостоят террористам в Сомали, Ливии, Нигере, отметил Трамп. Он напомнил, что Вашингтон вносит вклад и в миротворческие усилия. Примерно 690 американцев задействованы в Международных силах безопасности в Косово, говорится в письме законодателям.