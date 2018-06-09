Украинский синоптик опровергла "заговор российских климатологов"

Российские климатологи не виновны в отсутствии дождя в Киеве. Об этом в Facebook написала украинский синоптик Наталья Диденко.

Специалист разочаровала "сторонников теории российского климатической оружия, которое высушивает дождь над" столицей Украины. По ее словам, еще вчера все прогностические модели гарантировано "давали" осадки в Киеве, а сегодня уточненные карты и схемы показывают, что фронт, с которым и придут дожди, едва касается столицы.

"Вряд ли подлый заговор российских преступных климатологов был бы осуществлен всего за сутки с немцами, американцами, британцами и многими европейскими метеоцентрами", - приводит РИА Новости сообщение синоптика.