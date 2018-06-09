Умерла многократная победительница турниров Большого шлема Мария Буэно

В Сан-Паулу скончалась бразильская теннисистка Мария Буэно. Знаменитой спортсменке было 78 лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo, двумя днями ранее Буэно была доставлена в больницу. В 2017 году у бразильянки был диагностирован рак ротовой полости, с тех пор она находилась под наблюдением врачей.

Буэно является девятнадцатикратной победительницей турниров серии Большого шлема. Она выигрывала их в одиночном, в парном и в смешанном разрядах. Еще до окончания активной карьеры, в 1978 году, имя Буэно было внесено в списки Международного зала теннисной славы.