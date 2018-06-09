В Китае японцу предъявлено обвинение в шпионаже

Гражданину Японии, задержанному в прошлом году в Китае по подозрению в шпионаже, предъявлено официальное обвинение.

В марте 2017 года правоохранительные органы КНР задержали в провинциях Хайнань и Шаньдун шестерых японцев. Иностранцы прибыли в страну по приглашению китайских компаний и занимались поиском мест, подходящих для организации спа с использованием горячих источников. Вскоре четверых задержанных отпустили, двое остаются в КНР, передает РИА Новости.

По данным местных СМИ, работавшие без разрешения японцы подозреваются в нарушении закона о государственной тайне и ведении шпионской деятельности.

В июне обвинение было предъявлено 50-летнему мужчине, задержанному в Хайнане, сообщил ранее МИД Японии.