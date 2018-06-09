В Минск прибыл первый рейс авиакомпании Finnair

Прямой круглогодичный маршрут, связывающий воздушные гавани столиц Финляндии и Беларуси, открыли национальный аэропорт РБ и финский авиаперевозчик Finnair, сообщает БЕЛТА. Первый самолет этой авиакомпании прибыл в Минск в субботу.

Рейсы из Хельсинки, по информации агентства, будут совершаться два раза в неделю по вторникам и субботам в 9:45, а прибывать в белорусскую столицу в 11:00. Обратный рейс - в 11:45 с прибытием в 13:00 в аэропорт Хельсинки-Вантаа. Общее время в пути будет составлять 1 час 15 минут. Такое расписание будет удобным не только для тех, кто решил посетить финскую столицу, но и для пассажиров, путешествующих далее в страны Европы, Азии или Америки, отмечает агентство.

Известно, что национальный аэропорт Минск - первый международный аэропорт Беларуси, который был комплексно сертифицирован в соответствии с международным стандартом ISO 9001. Полеты выполняются по более чем 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.