В Москве скончался ведущий актер театра имени Маяковского Игорь Охлупин

В Москве после продолжительной болезни ушел из жизни народный артист РСФСР, ведущий актер театра имени Маяковского Игорь Охлупин. Ему было 79 лет.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра​​, актер скончался в субботу в больнице. В театре, где работал Игорь Охлупин, назвали уход артиста невосполнимой потерей.

Пока дата и время прощания с артистом не названы. Об этом будет сообщено позже.

Напомним, артист Игорь Охлупин работа в театре имени Маяковского с 1960 года, после окончания театрального училища имени Щукина.