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В России рухнули цены на iPhone 7 Plus

09.06.2018,  
12:28
Текст: Антон Благовещенский
Фото: Олег Прасолов/РГ Фото: Олег Прасолов/РГ
Фото: Олег Прасолов/РГ

Смартфон iPhone 7 Plus, продажи которого начались в России в сентябре 2016 года, подешевел с момента появления на полках магазинов примерно на 35 процентов.

Если на старте продаж аппарат обходился покупателям в 67990 рублей (речь идет о самой доступной базовой модификации с 32 гигабайтами памяти), то теперь его можно приобрести дешевле 44 тысяч рублей, сообщает Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования розницы.

Напомним, что iPhone 7 Plus стал первым смартфоном Apple с двойной камерой, которая поддерживала двукратный оптический зум. После выхода модели на рынок двойная камера стала трендом, который подхватили многие производители - Huawei, Xiaomi и другие.

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За 44 тысячи рублей российские покупатели также могут приобрести актуальные смартфоны на Android, такие как Samsung Galaxy S8 и S8+, экс-флагман OnePlus 5T, LG V30+, флагманский Huawei P20.

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