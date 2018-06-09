В России рухнули цены на iPhone 7 Plus

Смартфон iPhone 7 Plus, продажи которого начались в России в сентябре 2016 года, подешевел с момента появления на полках магазинов примерно на 35 процентов.

Если на старте продаж аппарат обходился покупателям в 67990 рублей (речь идет о самой доступной базовой модификации с 32 гигабайтами памяти), то теперь его можно приобрести дешевле 44 тысяч рублей, сообщает Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования розницы.

Напомним, что iPhone 7 Plus стал первым смартфоном Apple с двойной камерой, которая поддерживала двукратный оптический зум. После выхода модели на рынок двойная камера стала трендом, который подхватили многие производители - Huawei, Xiaomi и другие.

За 44 тысячи рублей российские покупатели также могут приобрести актуальные смартфоны на Android, такие как Samsung Galaxy S8 и S8+, экс-флагман OnePlus 5T, LG V30+, флагманский Huawei P20.