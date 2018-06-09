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В США создали самый мощный в мире суперкомпьютер

09.06.2018,  
09:24
Текст: Александр Гацак
Фото: Depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Инженеры Окриджской национальной лаборатории министерства энергетики США рассказали о создании самого мощного в мире суперкомпьютера Summit.

Новое изобретение на 60 процентов превосходит по мощности китайский Sunway TaihuLight, до сих пор считавшийся лидером в списке самых производительных компьютеров в мире. Отмечается, что пиковая производительность американской машины составляет 200 петафлопс, то есть 200 миллионов миллиардов операций в секунду.

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"Для сравнения: каждый человек на Земле должен проводить операцию каждую секунду на протяжении 305 дней, чтобы справиться с тем, что новая машина может сделать в мгновение ока", - указано в статье MIT Technology Review.

Как рассказал один из разработчиков Summit Джек Уэллс, новый суперкомпьютер занимает территорию, равную двум теннисным кортам, а его система охлаждения требует более 15 тысяч литров воды в минуту.

Если у Штатов есть такой мощный компьютер, то, как отмечает MIT Technology Review,  у "американских ученых и вооруженные сил страны будет дополнительное преимущество".

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