В США создали самый мощный в мире суперкомпьютер

Инженеры Окриджской национальной лаборатории министерства энергетики США рассказали о создании самого мощного в мире суперкомпьютера Summit.

Новое изобретение на 60 процентов превосходит по мощности китайский Sunway TaihuLight, до сих пор считавшийся лидером в списке самых производительных компьютеров в мире. Отмечается, что пиковая производительность американской машины составляет 200 петафлопс, то есть 200 миллионов миллиардов операций в секунду.

"Для сравнения: каждый человек на Земле должен проводить операцию каждую секунду на протяжении 305 дней, чтобы справиться с тем, что новая машина может сделать в мгновение ока", - указано в статье MIT Technology Review.

Как рассказал один из разработчиков Summit Джек Уэллс, новый суперкомпьютер занимает территорию, равную двум теннисным кортам, а его система охлаждения требует более 15 тысяч литров воды в минуту.

Если у Штатов есть такой мощный компьютер, то, как отмечает MIT Technology Review, у "американских ученых и вооруженные сил страны будет дополнительное преимущество".