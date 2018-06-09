Вышел первый трейлер "Человека на Луне" с Райаном Гослингом

Райан Гослинг, кремирование недвижимости и космический билет в один конец в первом трейлере семейной астро-драмы от автора "Ла-Ла Ленда" - "Человек на Луне".

Напомним, байопик первого ступившего на Луну астронавта Нила Армстронга основан на книге историка NASA Джеймса Р. Хансена, в своей работе опиравшегося на его личные архивы.

Шазелл отметил, что он посвятил целый фильм личности Армстронга по той простой причине, что, несмотря на весьма значимый поступок астронавта, о нем самом мало что известно. И поэтому исследование начнется с быта героя, с тех мелочей, с которых все началось, потому что в противном случае все это превратилось бы в традиционный космический байопик, чего авторы страстно хотели избежать. Из-за этого Шазелл и Гослинг между собой называют "Человека на Луне" историей про кухню и Луну.

За адаптированный сценарий отвечает Джош Сингер ("В центре внимания", "Обмани меня") при участии Николь Перлман ("Стражи галактики").

Помимо Гослинга, в фильме сыграли Клэр Фой, Пабло Шрайбер, Джон Бернтал, Кайл Чандлер, Джейсон Кларк и Кори Столл.

Премьера в РФ состоится 22 ноября 2018 года.