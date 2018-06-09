Захарова прокомментировала заявления британского посла о русофобии

Лондон цинично вводит своих граждан в заблуждение, заявляя об отсутствии русофобов в Британии. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ответ на высказывание главы дипмиссии Великобритании в РФ Лори Бристоу.

"Британский посол в России заявил, что "не знает ни одного русофоба в Великобритании", - 9 июня поделилась Захарова в Facebook. - Это прямая цитата. Вот вам и ответ на ваши же многочисленные вопросы, "неужели можно настолько цинично вводить в заблуждение?": "не знаю ни одного".

"А пока могу рекомендовать господину Бристоу книгу швейцарского журналиста Ги Меттана "Запад-Россия: тысячелетняя война" с откровенным подзаголовком "Почему мы так любим ненавидеть Россию". Там есть и о Великобритании", - написала дипломат.

Ранее российские официальные лица неоднократно указывали на рост русофобских настроений на западе. Так, безосновательные обвинения в адрес Москвы по катастрофе со сбитым Boeing глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "искушением поиграть на русофобии".