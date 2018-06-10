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10.06.2018 19:25
Рубрика: Общество

"Матч ТВ" выпустил стикеры с игроками сборной России по футболу

Фото: пресс-служба "Матч ТВ" Фото: пресс-служба "Матч ТВ"
Фото: пресс-служба "Матч ТВ"

В рамках чемпионата мира по футболу телеканал "Матч ТВ" запускает собственные стикеры в социальной сети "ВКонтакте", которые во время мундиаля будут отражать главные события турнира.

Стикеры начнут появляться в Сети за несколько дней до начала чемпионата мира по футболу, и с каждым днем в течение мундиаля их будет становиться все больше и больше. Стикер-пак будет доступен для скачивания частями и выдаваться специальным ботом. Пока что доступны лишь первые стикеры, посвященные сборной России по футболу. Стикер-пак будет наполняться и обновляться, отталкиваясь от самых актуальных событий, которые произойдут во время мундиаля.

Фото: depositphotos.com
Instagram позволит делиться чужими фотографиями

Первые два дня стикеры будут доступны в лимитированном режиме (по 200 000 паков в день), и их можно будет получить только в официальной группе МАТЧ ТВ во "ВКонтакте". Первую неделю стикеры будут доступны в лимитированном режиме, и их можно будет получить только в официальной группе МАТЧ ТВ во "ВКонтакте".

Механика розыгрыша: в определенное время на обложке сообщества появляется 6-значный код, который нужно успеть отправить в личные сообщения боту. Спустя несколько минут этот код исчезает и больше не действует. А чтобы подогреть интерес пользователей, желающих получить максимальное количество стикеров "Матч ТВ" в свою коллекцию, часть кодов будут надежно "спрятаны” в социальных сетях телеканала, на сайте, в приложении "Матч! Клуб". На стадии плей-офф чемпионата мира правила станут еще жестче: пользователю нужно будет найти промокод и сделать "ставку” на результат предстоящего матча. Тот пользователь, кто угадает победителя матча, получает дополнительное количество новых стикеров.

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