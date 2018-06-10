Новости

В сети появилось видео кортежа Ким Чен Ына в Сингапуре 13:41
Лукашенко провел переговоры с Си Цзиньпином в Циндао 13:14
Под Саратовом увеличено число техники для тушения пожара на полигоне 13:13
МИД Армении: Премьер Пашинян на будущей неделе посетит Москву 12:38
Лукашенко привел в пример Саммит ШОС иным международным организациям 12:37
В Саратове разработали радиоуправляемого робота-пожарного 12:29
В Орле рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с поездом 12:15
Под Новгородом девятилетний мальчик застрелил ровесницу 12:05
В Орле возбудили дело после смертельного ДТП с поездом 11:55
Путин оценил звонок Порошенко 11:20
Россельхознадзор снял ограничения на поставки молочной продукции 11:13
Как китайский Geely Atlas покорил европейские дороги 11:13
Власти Орловской области помогут семьям погибших в ДТП с поездом 11:10
В Ространснадзоре рассказали нюансы аварии автобуса и грузового поезда 11:07
Что ожидать москвичам от погоды в воскресенье 10 июня 10:53
Комиссия МЖД выяснит причины столкновения автобуса с грузовым поездом 10:52
В Ростовской области в ДТП погибли три человека 10:45
Под Орлом в ДТП с поездом погибли четыре человека, 11 пострадали 10:40
В Беслане неизвестные застрелили двух братьев 10:30
Путин призвал Запад прекратить творческую болтовню 10:24
Ким Чен Ын прилетел в Сингапур 10:06
СМИ: Трамп намерен переговорить один на один с Ким Чен Ыном 09:52
Технический сбой задержал оформление россиян на китайской таможне 08:39
Путин пригласил страны ШОС на форум малого бизнеса 08:37
Ученые рассказали о главном враге сердца и сосудов 08:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
10.06.2018 12:38
Рубрика: В мире

МИД Армении: Премьер Пашинян на будущей неделе посетит Москву

Текст: Станислав Хамдохов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на следующей неделе посетит Москву. Об этом сообщил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с Зограбом Мнацаканяном заявил, что между Россией и Арменией присутствует динамичный политический диалог на высшем уровне.

Стороны обсудили нагорно-карабахское урегулирование, торгово-экономическое взаимодействие, а также ход реализации топливных проектов, проектов в телекоммуникационной и банковской сферах. По словам Лаврова, Россия в отношениях с Ереваном исходит из заявлений премьер-министра Армении Николы Пашиняна о союзничестве с Москвой.

Армения получит на вооружение российские зенитные комплексы "Тор"

Главное сегодня

Путин оценил звонок Порошенко
В Орле возбудили дело после смертельного ДТП с поездом
Канцелярия Трюдо ответила на обвинения Трампа
Путин призвал Запад прекратить творческую болтовню
Премьер Италии рассказал о работе над снятием санкций против России