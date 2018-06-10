МИД Армении: Премьер Пашинян на будущей неделе посетит Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на следующей неделе посетит Москву. Об этом сообщил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с Зограбом Мнацаканяном заявил, что между Россией и Арменией присутствует динамичный политический диалог на высшем уровне.

Стороны обсудили нагорно-карабахское урегулирование, торгово-экономическое взаимодействие, а также ход реализации топливных проектов, проектов в телекоммуникационной и банковской сферах. По словам Лаврова, Россия в отношениях с Ереваном исходит из заявлений премьер-министра Армении Николы Пашиняна о союзничестве с Москвой.