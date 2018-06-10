Мужчина с ножом убил пассажира скоростного поезда в Японии

В Японии один человек погиб и двое получили ранения в результате нападения мужчины с ножом на пассажиров поезда. Полиция задержала предполагаемого преступника.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, трагедия произошла в субботу в скоростном поезде, который следовал из Токио в Осаку. Спустя некоторое время после отправления злоумышленник начал размахивать ножом и напал на находившихся в одном из вагонов людей.

Мужчина в возрасте от 30 до 40 лет получил ранения в шею. Пострадавший был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти. Еще две женщины ранены в область головы, в настоящее время угрозы их жизни нет.

Задержанным оказался 22-летний Итиро Кодзима. В ходе допроса он рассказал, что не планировал нападение, это произошло из-за сильного раздражения. Однако, как отмечают японские журналисты, в вещах задержанного были обнаружены многочисленные колюще-режущие предметы.