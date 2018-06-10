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10.06.2018 17:16
Рубрика: В мире

Почему Китай не проявляет особого интереса к партнерству с Прибалтикой

Текст: Юрий Сизов

Латвии, рожденной на янтарном побережье, не привыкать ждать у моря капризов погоды. Правда, и не только ее. Беда в том, что политический климат на Балтике в последние годы стал тоже чересчур штормящим и устойчиво неуравновешенным. Это признают большинство европейских обозревателей. Хотя и по разным причинам.

Заместитель директора института стран Азии и Африки МГУ, китаевед Андрей Карнеев, например, откровенно сомневается в том, что Китай с чувствительным интересом отнесется к последним инвестиционным предложением Риги, хотя бы в силу врожденной прагматичности нации. Именно так он оценил предложение Пекину открыть бюро инвестиционного агентства, которое озвучил на днях госсекретарь министерства экономики Латвии Эрик Эглитис. Чиновник, в частности, отметил, что у Латвийского агентства инвестиций и развития есть представительства в Шанхае и Пекине, поэтому, дескать, правительство и хочет, чтобы и Китай открыл свое бюро в Риге. Тем более, что, по его словам, КНР для его страны является одним из приоритетных партнеров в сфере торговли и привлечения инвестиций.

Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости
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"Китайцы - люди прагматичные, они все возможности для бизнеса стараются использовать. Если есть возможность что-то заработать или как-то продвинуть свое влияние, это тоже будет для них определенным привлекательным моментом", - пояснил в разговоре с Baltnews.lv Карнеев.

Но на другую чашу весов эксперт выложил детали обострения отношений стран Балтии со стратегическим партнером Поднебесной - Россией и напомнил, что сами государства региона решили позиционировать себя как оплот Европы против Москвы. "Тем самым они сами отдали роль посредника на континенте в третьи руки. И в этом смысле вряд ли могут сегодня представлять большой интерес для Пекина", - рассуждает эксперт.
Но, с другой стороны, Латвия территориально близка к России и Евросоюзу, что может быть интересным с точки зрения транзита: Китай и США договорились не доводить дело до торговой войны. Эксперт усомнился - возможно ли это? Он считает, что "Пекин может, в принципе, рассмотреть рижское предложение с учетом того, что Латвия близка и к Евросоюзу, и к России. Но интерес все-таки вряд ли будет сверхвысоким", - резюмировал он.

В аналогичной тональности выдержано и недавнее заявление вице-министра торговли Китая Фу Цзыина, который курирует вопросы международной торговли. Он сообщил, что участники совещания представителей Китая и стран Центральной и Восточной Европы пришли к выводу о необходимости сделать платформу более практичной, поскольку их рынки являются привлекательными как для одной, так и для другой стороны. Однако, что достаточно симптоматично, конкретного ответа на предложение Латвии не последовало.

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