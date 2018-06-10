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10.06.2018 10:24
Рубрика: Власть

Путин призвал Запад прекратить творческую болтовню

Текст: Татьяна Замахина (Циндао)

Президент РФ Владимир Путин после саммита ШОС ответил на вопрос журналистов об итоговом коммюнике другого саммита - "большой семерки". Его участники призывали Россию прекратить "дестабилизирующие действия".

Фото: REUTERS/Aly Song
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Документ с таким посылом был принят по окончании встречи G7. Комментируя эту информацию, Владимир Путин отметил, что эти заявления, так же, как и заявления по "делу Скрипаля", были сделаны на "зыбкой почве". В случае "дестабилизирующих действий" ничего конкретного опять сказано не было, заявил российский лидер.

"Солидарность в этой связи возникает на какой-то зыбкой почве. Мне кажется, надо прекратить всю эту болтовню творческую и перейти к конкретным вопросам, связанным с реальным сотрудничеством", - отметил президент РФ.

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