Путин призвал Запад прекратить творческую болтовню

Президент РФ Владимир Путин после саммита ШОС ответил на вопрос журналистов об итоговом коммюнике другого саммита - "большой семерки". Его участники призывали Россию прекратить "дестабилизирующие действия".

Документ с таким посылом был принят по окончании встречи G7. Комментируя эту информацию, Владимир Путин отметил, что эти заявления, так же, как и заявления по "делу Скрипаля", были сделаны на "зыбкой почве". В случае "дестабилизирующих действий" ничего конкретного опять сказано не было, заявил российский лидер.

"Солидарность в этой связи возникает на какой-то зыбкой почве. Мне кажется, надо прекратить всю эту болтовню творческую и перейти к конкретным вопросам, связанным с реальным сотрудничеством", - отметил президент РФ.