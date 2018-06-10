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10.06.2018 19:32
Рубрика: Спорт

Рафаэль Надаль выиграл "Ролан Гаррос" в 11-й раз

Текст: Данила Жиляев
Фото: REUTERS/Benoit Tessier Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Фото: REUTERS/Benoit Tessier

В Париже завершилась мужская часть Открытого чемпионата Франции по теннису. Победителем соревнований стал испанец Рафаэль Надаль.

В финале он встречался с австрийцем Домиником Тимом и одержал уверенную победу. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 6:3, 6:2 в пользу Надаля.

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Матч продолжался 2 часа 44 минуты. За это время Рафа, не сделав ни одного эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 17. На счету его соперника шесть подач навылет и пять двойных ошибок.

Грунтовый турнир в Париже остается для Надаля "любимым". С учетом сегодняшнего успеха он выигрывал турниры "Большого шлема" 17 раз, при этом в 11 случаях испанец побеждал на "Ролан Гаррос".

Выиграв во Франции, Надаль сохранит первую строчку в рейтинге АТР, а вторым останется Роджер Федерер. Впрочем, у швейцарца будет шанс вернуться на первое место, если на следующей неделе на травяном турнире в Штутгарте он хотя бы дойдет до финала. Грунтовый сезон, в том числе и "Ролан Гаррос", Федерер пропустил, и выступление в Штутгарте станет для него первым с марта.

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