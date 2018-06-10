Что ожидать москвичам от погоды в воскресенье 10 июня

Москвичей в воскресенье 10 июня ожидает переменная облачность и кратковременный дождь.

Погода в столице будет неустойчивой. Воздух прогреется максимум до 15-17 градусов тепла, а среднесуточная температура по-прежнему будет ниже климатической нормы. Ожидается ветер северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду, сообщают "Метеоновости".

Такая неустойчивая погода неблагоприятна для многих метеозависимых людей, которые могут почувствовать недомогание, слабость из-за затяжных холодов и пасмурной погоды, предупреждают синоптики.

Уже 12 июня в День России в Москве ожидается потепление до +23 градусов. Хотя местами возможен кратковременный дождь.

Грядущая неделя в целом будет более теплой. Средняя дневная температура будет составлять +20 … + 22 градусов.