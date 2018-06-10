В Москве перекроют несколько улиц

В Москве в воскресенье сразу в нескольких районах будет перекрываться движение автотранспорта.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, с 8-30 будет закрыта для проезда большая часть улицы Косыгина, а также подъезды к ней по Мичуринскому и Университетскому проспектам. Ограничения снимут только после 23-00. На Воробьевых горах находится фан-зона чемпионата мира по футболу, там сегодня начнется фестиваль болельщиков.

Кроме того, с 9-00 до 12-00 будут перекрыты Ходынский бульвар и прилегающие улицы, тут пройдет "Красочный забег", на финише которого все участники получают банки с красками, а затем устраивают настоящий цветной душ.

С 11-00 до 16-00 будут перекрыты улица Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова.

А также в воскресенье и понедельник будет закрыт тоннель в Сколково.

В департаменте транспорта просят водителей заранее выбирать маршруты объезда.

Также напомним, что с 10 по 12 мая парковаться в Москве можно бесплатно.