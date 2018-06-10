В Ространснадзоре рассказали нюансы аварии автобуса и грузового поезда

Сотрудники Ространснадзора выехали на место столкновения автобуса и грузового поезда в Подмосковье. Об этом "РГ" сообщили в ведомстве. По данным ведомства, на Московской железной дороге на стыке Орловского и Курского регионов сегодня утром в 08 часов 14 минут на переезде однопутного неэлектрифицированного участка дороги Курбакинская - Орел допущено столкновение поезда N 3014 с автобусом ПАЗ.

Переезд на 131 километре перегона Лужки - Панько хоть и охраняемых, но дежурного работника там нет, так как участок малоинтенсивный. Схода подвижного состава нет, локомотивная бригада не пострадала, имеются жертвы пассажиров автобуса, подтвердили в Росстранснадзоре.