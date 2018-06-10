Камчатка попросит компенсировать затраты на оформление гектаров

Власти Камчатки обратятся к правительству РФ с просьбой о выделении средств на кадастровые работы по определению границ "дальневосточных гектаров", сообщает в воскресенье ТАСС со ссылкой на председателя Законодательного собрания края Валерия Раенко.

По словам парламентария, высокая стоимость кадастровых работ может привести к тому, что граждане, уже получившие "дальневосточный гектар", начнут отказываться от земли. Он рассказал, что подобные проблемы уже возникают, поскольку простым людям не по карману выкладывать за оформление земли по 100 - 120 тысяч рублей.

- Если для юга Камчатки стоимость составляет 22 тысячи рублей за один участок, то для Корякского округа - 47 тысяч. Плюс затраты на логистику, транспортировку специалистов, их работу, проживание.

Получается очень дорогостоящее мероприятие, порядка 100 - 120 тысяч. Поскольку наши регионы дотационные и высокодотационные, будем обращаться к председателю правительства, чтобы в рамках программы были выделены соответствующие средства, - отметил Раенко.

Валерий Раенко сообщил, что в регионе ищут возможность помочь с компенсацией кадастровых затрат тем людям, которые уже получили землю. Но только на Камчатке общая стоимость таких работ достигает десятков миллионов рублей.