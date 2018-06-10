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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Сборная Бразилии сегодня ночью прибудет в Сочи

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)
В ночь с 10 на 11 июня в олимпийскую столицу прилетит сборная Бразилии. Планируется, что из аэропорта футболисты отправятся в выбранный для размещения в дни мундиаля пятизвездочный отель. Гостиница, кстати, находится прямо рядом с базой «Юг-Спорта», на чьих полях и будут тренироваться бразильцы.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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В составе «селесао» — одного из главных фаворитов турнира – прибудет много звезд. Например, капитан сборной и нападающий «ПСЖ» Неймар, игроки испанского клуба «Реал Мадрид» Каземиро и Марсело, полузащитник «Барселоны» Коутиньо, а также сразу два вратаря Алиссон («Рома») и Эндерсон («Манчестер Сити»).  

На российском курорте бразильцев ждет инфраструктура крупнейшего на юге страны центра спортивной подготовки. Причем на стенах комплекса уже красуется яркий баннер с надписью: «Добро пожаловать!».

Как выяснилось, подготовлены не только первоклассные поля, но и зона отдыха. Так, прямо рядом с футбольным газоном есть несколько массажных кресел, лежаки для каждого спортсмена и… бар с напитками и едой.

В выбранном же командой отеле, который находится в пяти минутах ходьбы от тренировочного стадиона, предоставят как стандартные номера, так и люксы. А такую необходимую футболистам между матчами конфиденциальность поможет обеспечить довольно просторная территория вокруг гостиницы. К тому же, как здесь пообещали, при желании для представителей крупнейшей южноамериканской страны будет организован отдельный вход.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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- Каких-либо особых требований и пожеланий к руководству отеля не поступало. Кроме, пожалуй, просьбы поселить футболистов в номерах, находящихся как минимум на одном этаже, - рассказали в средстве размещения.

Что же касается питания, то с бразильцами согласовано специально меню. Местные повара не поведали перечень вошедших в список блюд, но намекнули, что у звездного состава «весьма строгий рацион».

Известно, что уже 12 июня «пентакампеоны» проведут открытую тренировку. Она запланирована на 10:00 на стадионе «Юг-Спорта».

На мундиале сборная стартует поединком против Швейцарии (17 июня в Ростове-на-Дону). Позже, 22 июня, в Санкт-Петербурге они сразятся с Коста-Рикой, а 27 июня в Москве с Сербией.

Тем временем

Завтра также прилетит в Россию и футбольная сборная Дании. В качестве тренировочной базы датчане выбрали стадион «Понтос» в Анапе.

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