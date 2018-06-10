Украинский Т-84 занял последнее место на танковом биатлоне НАТО

В Германии на полигоне Графенвер завершились международные соревнования "Strong Europe Tank Challenge 2018", в которых украинские танкисты заняли последнее место. Первое место завоевали немецкие военнослужащие на танках Leopard 2A6. Второе место заняли новички - танкисты Швеции - на танках Stridsvagn 122, а "бронзу" завоевали прошлогодние победители, представители Австрии - на танках Leopard 2А4.

Как сообщает Генштаб ВСУ, украинские военнослужащие приехали на полигон 7-й армии США в Европе на широко разрекламированных танках Т-84 "Оплот". Он был призван показать современные возможности ВПК Украины, а также продемонстрировать, что страна придерживается курса на отказ от советской бронетехники. Ведь в прошлом году украинские танкисты выступали на модернизированный советских танках Т-64БВ.

Однако, первый день танкового биатлона НАТО оказался крайне неудачным для украинских танкистов. В ходе прохождения дисциплины "танковый взвод в наступлении" военные ВСУ не смогли поразить мишени. Из 500 возможных очков команда Украины набрала только 208. Кстати, в прошлом году украинские танкисты на советских Т-64БВ набрали 329 баллов.

Обмишурились воины ВСУ и в другой дисциплине - "снайперская скоростная стрельба". Задача - поразить 20 мишеней, имея 30 снарядов на взвод. Принималась во внимание точность и скорость стрельбы. За это упражнение предусматривался отдельный кубок. Тут самыми меткими оказались военнослужащие армии США.

Закрыли соревнования "дружественной стрельбой": на рубеж выехало по одному танку от каждой команды и провели совместный выстрел.