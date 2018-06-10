Вышел новый трейлер "Хищника"

Клыкастые охотники на людей устраивают космическое сафари во втором трейлере "Хищника".

Режиссером картины стал Шейн Блэк, сыгравший в оригинальной картине 1987 года.

При создании своего фильма постановщик, по его словам, черпал вдохновение в "Чужом" Ридли Скотта и "Близких контактах третьей степени" Стивена Спилберга. Также Блэк, пытающийся расширить мифологию "Хищников", попытался не просто сохранить мрачный дух оригинала, но и добавить немного черного юмора вместе с отсылками к остальным частям франшизы.

По сюжету экс-морпех пытается убедить общественность в существовании инопланетных существ, но его лишь поднимают на смех.

Однако его сын-аутист тем не менее умудрился призвать на многострадальную планету тех самых неустрашимых и технологических подкованных инопланетных охотников.

Но и это лишь полбеды: экстренно собранной боевой команде предстоит столкнуться не только с яутжа (теми самыми гуманоидами-Хищниками), но и с их более усовершенствованной генномодифицированной версией, еще более умной и агрессивной.

В ролях: Ивонн Страховски, Оливия Манн, Джейкоб Трамбле, Томас Джейн, Джейк Бьюзи, Локлин Манро и т.д.

В России картина появится 13 сентября 2018 года.