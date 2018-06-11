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11.06.2018,  
20:12
Текст: Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Европейцы показали бронемутанта: "Леопард" скрестили с "Леклерком"

На проходящей в окрестностях Парижа Международной выставке вооружения и военной техники сухопутных войск и наземных средств ПВО EUROSATORY-2018 впервые представлена новая разработка немцев и французов, объединившихся в холдинг KNDS. Речь идет о гибриде танков "Леопард-2А7" и "Леклерк". Машина получила обозначение Euro Main Battle Tank (EMBT).

Европейские конструкторы решили использовать надежное шасси германской машины с французской башней, имеющей автоматическое заряжание орудия.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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По мнению военных экспертов, данная разработка является всего лишь концептом танка будущего, который должен поступить на вооружение после 2030 года. Возможно, на него будет установлена новая немецкая 130-мм танковая пушка. Хотя, не исключено, что создатели выберут французское 140-мм орудие, работы над которым продолжаются уже длительное время. Также появятся новые двигатель, система управления огнем и комплекс активной защиты.

Отметим, что в восьмидесятые годы прошлого века на базе "Леопарда-2" предпринималась попытка создать гибрид с башней английского танка - Виккерс Мк 7. Машину активно рекламировали. Однако ни английские вооруженные силы, ни иностранные заказчики не захотели закупать этого бронированного мутанта.

И ранее также: европейские и американские производители танков не раз пытались объединить свои усилия, но всякий раз это заканчивалось провалом.

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