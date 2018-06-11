Европейцы показали бронемутанта: "Леопард" скрестили с "Леклерком"

#Leoclerc #EMBT #Eurosatory2018 #Nexter #KMW #KNDS pic.twitter.com/NvQFrBmFly— Xavier V (@xaviervav) 11 июня 2018 г.
Европейские конструкторы решили использовать надежное шасси германской машины с французской башней, имеющей автоматическое заряжание орудия.
По мнению военных экспертов, данная разработка является всего лишь концептом танка будущего, который должен поступить на вооружение после 2030 года. Возможно, на него будет установлена новая немецкая 130-мм танковая пушка. Хотя, не исключено, что создатели выберут французское 140-мм орудие, работы над которым продолжаются уже длительное время. Также появятся новые двигатель, система управления огнем и комплекс активной защиты.
Отметим, что в восьмидесятые годы прошлого века на базе "Леопарда-2" предпринималась попытка создать гибрид с башней английского танка - Виккерс Мк 7. Машину активно рекламировали. Однако ни английские вооруженные силы, ни иностранные заказчики не захотели закупать этого бронированного мутанта.
И ранее также: европейские и американские производители танков не раз пытались объединить свои усилия, но всякий раз это заканчивалось провалом.
German and French industry unexpectedly unveils a hybrid Leopard 2 and Leclerc MBT known as the Euro Main Battle Tank (EMBT) at #Eurosatory2018 demonstrating potential for a next-generation pan-European tank - more to come! pic.twitter.com/F5kOi2kfln— grant turnbull (@GrantTurnbull_) 11 июня 2018 г.