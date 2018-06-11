Европейцы показали бронемутанта: "Леопард" скрестили с "Леклерком"

На проходящей в окрестностях Парижа Международной выставке вооружения и военной техники сухопутных войск и наземных средств ПВО EUROSATORY-2018 впервые представлена новая разработка немцев и французов, объединившихся в холдинг KNDS. Речь идет о гибриде танков "Леопард-2А7" и "Леклерк". Машина получила обозначение Euro Main Battle Tank (EMBT).

Европейские конструкторы решили использовать надежное шасси германской машины с французской башней, имеющей автоматическое заряжание орудия.

По мнению военных экспертов, данная разработка является всего лишь концептом танка будущего, который должен поступить на вооружение после 2030 года. Возможно, на него будет установлена новая немецкая 130-мм танковая пушка. Хотя, не исключено, что создатели выберут французское 140-мм орудие, работы над которым продолжаются уже длительное время. Также появятся новые двигатель, система управления огнем и комплекс активной защиты.

Отметим, что в восьмидесятые годы прошлого века на базе "Леопарда-2" предпринималась попытка создать гибрид с башней английского танка - Виккерс Мк 7. Машину активно рекламировали. Однако ни английские вооруженные силы, ни иностранные заказчики не захотели закупать этого бронированного мутанта.

И ранее также: европейские и американские производители танков не раз пытались объединить свои усилия, но всякий раз это заканчивалось провалом.