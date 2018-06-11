В Канаде завершился очередной этап "Формулы-1". Победителем стал немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель.

Он пришел к финишу первым, проехав гонку за 1:28:31,377. Благодаря этому успеху он вышел в лидеры личного зачета пилотов, набрав 121 очко и на один балл обогнав пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона, который в Канаде стал пятым.

Вторым же финишировал партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас. Замкнул тройку представитель "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

Российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин добрался до финиша, однако стал 17-м - последним из всех, кто сумел довести гонку до конца. Его напарник Лэнс Стролл сошел уже на первом круге после столкновения с Брендоном Хартли из "Торо Россо".

"Было тяжело на первых кругах из-за более жестких шин, чем у остальных. Я смог отыграть несколько позиций на старт, но из-за машины безопасности и долгого прогрева жесткой резины я не мог поддерживать такую же скорость, как другие, - рассказал после этапа Сироткин. - Мы были самой медленной машиной дня, однако сделали все, чтобы завершить гонку, несмотря на проблемы".

Кстати



Хотя этап Гран-при Канады состоит из 70 кругов, в протоколе отражены результаты по итогам лишь 68 кругов. Произошло это из-за того, что девушка, которая должна была махать клетчатым флагом во время финиша, начала это делать на круг раньше необходимого. По правилам "королевских гонок", если сигнал об окончании заезда дан до окончания запланированного количества кругов или регламентированного времени, результаты считают по кругу, который завершил лидирующий автомобиль перед сигналом.