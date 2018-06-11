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11.06.2018 12:05
Рубрика: Спорт

Главного тренера сборной Аргентины обвинили в сексуальных домогательствах

Текст: Артур Нанян

За несколько дней до старта чемпионата мира громкий скандал разгорелся в национальной команде Аргентины. Главного тренера "альбиселесты" Хорхе Сампаоли обвинили в сексуальных домогательствах.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Об этом сообщил журналист Radio Mitre Габриэль Аньелло. Он утверждает, что речь идет о поваре сборной. Президент ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия в курсе этой истории. Во избежание ее огласки Тапия дал женщине взятку, чтобы та хранила молчание. Но информация, если она, конечно, правдива, стала достоянием общественности.

Рад аргентинских СМИ сообщает, что из-за этого инцидента Сампаоли будет уволен. Но произойдет это по окончании чемпионата мира.

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