"Яндекс" выкупит свои акции на 100 миллионов долларов

Совет директоров интернет-компании "Яндекс" одобрил выкуп акций компании на сумму до 100 миллионов долларов. Программа выкупа рассчитана на год.

Выкуп собственных акций класса А планируется проводить в рамках сделок на открытом рынке, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании Yandex N. V. При этом время и конкретные объемы возможных сделок не указаны, поскольку это будет зависеть от ряда факторов, включая условия на рынке.

Напомним, что на конец прошлого года в обращении находилось почти 327,19 миллиона акций Yandex N. V., из которых 287,94 миллиона относятся к классу A.