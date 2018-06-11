Как телеканалы готовятся к чемпионату мира по футболу

Лента повествует о трех знаковых тренерах в новейшей истории российской сборной: Фабио Капелло, Леониде Слуцком и Станиславе Черчесове. Зрители увидят кадры с тренировочных сборов национальной команды, а также услышат мнения ведущих игроков сборной России: Игоря Акинфеева, Александра Самедова, Артема Дзюбы и других. В фильме расскажут, как Фабио Капелло реорганизовал игру нашей сборной, привел в порядок дисциплину команды, а также смог обыграть будущих чемпионов Европы - сборную Португалии во главе с Криштиану Роналду. Капелло стал единственным тренером после Олега Романцева, сумевшим вывести сборную России в групповой этап чемпиона мира по футболу. Авторы фильма обозначат, на каких игроков сделал ставку Леонид Слуцкий и как ему удалось вывести команду на чемпионат Европы-2016, обыграв Швецию и Черногорию. Зрители смогут увидеть кадры с теоретического занятия перед контрольным матчем со сборной Франции, на которое был запрещен вход даже работникам клуба и федерации. Будут показаны и кадры самого матча Франция - Россия, где наши уступили со счетом 4:2.

После ухода Слуцкого выбор Российского футбольного союза пал на Станислава Черчесова, который уже 14 июня выведет сборную Россию на первый матч домашнего чемпиона мира по футболу против Саудовской Аравии.

Премьера фильма "Русское лето большого футбола" - на Первом канале 12 июня в 23:10.

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Самара, Екатеринбург, Саранск... Чемпионат мира принимают 11 российских городов. В фильме расскажут, как Россия готовилась к проведению всемирного праздника. Что будет происходить на стадионах и за их пределами. Где и как будут работать фан-зоны для болельщиков. Зрители познакомятся с несколькими из 17 000 волонтеров, которые будут работать на чемпионате. Причем, волонтеры не только российские. Почти 1200 из них - иностранцы, приехавшие из 112 стран. Авторы познакомят зрителей и с игроками и тренерами сборной России. Поговорят с женами и родителями некоторых из них.

В фильме примут участие: Станислав Черчесов, Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Александр Самедов, Александр Ерохин, Федор Кудряшов и другие футболисты нашей сборной, Николай Фоменко, Николай Валуев, Михаил Боярский, Александр Друзь, Татьяна Буланова и другие звездные болельщики, а также Лионель Месси, Зинедин Зидан и Джанни Инфантино.

"Чемпионат мира - это особенное соревнование для всех, не только для игроков, у которых есть возможность принять участие, но и для болельщиков со всего мира. Очень надеюсь, что все будет, как на прошлом чемпионате мира в Бразилии, что все люди получат такое же удовольствие, а мы сами выступим так же хорошо, как тогда", - говорит Лионель Месси.

"Я всегда любил Россию, русских, все, что связано с Россией, и всю мою карьеру я чувствовал поддержку от русских болельщиков. Я хотел бы поблагодарить их за это, потому что у меня не так много возможностей это сделать. С 1992 года Россия совершенно изменилась, она великолепна. Я иногда езжу в Россию, когда у меня есть свободное время, я был в Санкт-Петербурге, мне очень нравится здесь", - делится своими эмоциями легендарный француз, чемпион мира Зинедин Зидан.

"Мы ожидаем потрясающую атмосферу в России. Как на стадионах, так и за их пределами. Мы уже наблюдали ее во время Кубка конфедераций. Почти все, кто там побывал, хотят приехать и на чемпионат мира. Волонтеры - дружелюбные, местные жители - очень гостеприимные. Они ожидают приезда гостей со всего мира, чтобы познакомить их с Россией, которую они, возможно, еще не знают", - говорит президент ФИФА Джанни Инфантино.

Всего же Первый канал покажет 27 матчей чемпионата в эфире (в том числе игры с участием сборной России) и все 64 игры онлайн (в 4K на телевизорах Smart TV).

Премьера Первого канала - гала-концерт "Звезды мировой сцены" в поддержку чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция с Красной площади в эфире 13 июня в 21:35. Впервые на одной сцене - знаменитые исполнители классического репертуара, получившие всемирное признание и выступающие в лучших залах планеты, - бистательные Денис Мацуев, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Альбина Шагимуратова и другие. Гала-концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра, дирижер - маэстро Валерий Гергиев. Специальные гости концерта - Пласидо Доминго и Хуан Диего Флорес.