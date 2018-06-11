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Рубрика: В мире

Премьер Ирака: Пожар на складе с бюллетенями - это заговор

Пожар на складе в Багдаде, где хранились бюллетени с парламентских выборов, стал результатом заговора. С таким заявлением выступил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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"Пожар на складе с избирательными бюллетенями - это заговор, направленный против нации и демократии", - сказал глава правительства. Он пригрозил "нанести решительный удар по всем, кто подрывает безопасность нации и ее граждан".

Пожар на одном из складов в Багдаде, арендованных ЦИК страны, произошел в воскресенье. По данным иракского МВД, помещение, где хранились бюллетени, не пострадало, урны эвакуированы. Инцидент произошел на фоне подготовки к повторной обработке бюллетеней, передает ТАСС.

Парламентские выборы в Ираке состоялись 12 мая. Победу на них одержал блок "Саирун", получивший 54 кресла в 328-местном законодательном органе. Блок "Наср" во главе с аль-Абади будут представлять 42 депутата.

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