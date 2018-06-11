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11.06.2018 11:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пензе при взрыве в жилом доме пострадал сотрудник газовой службы

Текст: Андрей Куликов (Пенза)

В Пензе сотрудник газовой службы пострадал при взрыве бытового газа в жилом доме. Инцидент случился в четырехэтажном доме на улице Крупской вечером в воскресенье.

Как сообщает городская администрация Пензы, жильцы одного из подъездов обратились в специализированную организацию, обеспокоенные запахом газа в подъезде. По предположению жильцов, утечка газа могла произойти в одной из квартир на третьем этаже. Хозяйки дома не было, она находилась на даче.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Когда сотрудник газовой службы открыл дверь в квартиру, произошел взрыв. В результате в квартире были выбиты двери и окна, частично обрушились межкомнатные перегородки и балкон. Пострадали также соседние квартиры. На внешних стенах дома образовались трещины.

Работник газовой службы получил травмы, был госпитализирован и прооперирован в больнице.

- В настоящее время его состояние стабильное, - сообщает пресс-служба мэрии.

Жильцы пострадавших квартир провели ночь у родственников, в дальнейшем муниципальные власти готовы разместить их в пункте временного пребывания. Подъезд, где случился взрыв, был взят под охрану сотрудниками правоохранительных органов.

В понедельник пострадавший дом должны обследовать сотрудники экспертной организации, сразу же после этого глава городской администрации Пензы Виктор Кувайцев пообещал организовать проведение ремонтных работ.

Как сообщили в администрации города, провести ремонт дома планируется в течение двух недель.

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