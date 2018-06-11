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11.06.2018 12:30
Рубрика: В мире

СМИ: Трамп считает, что Евросоюз в торговле ведет себя хуже Китая

Текст: Игорь Дунаевский

Президент США Дональд Трамп назвал Евросоюз худшим торговым партнером, чем Китай. Такое нелестное для стран Старого Света сравнение он сделал во время недавних переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Фото: REUTERS/Christinne Muschi
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По данным электронного издания axios.com, между двумя лидерами состоялась жесткая беседа о торговых отношениях, которая нашла свое отражение на недавнем саммите "группы семи", где были очевидны острые разногласия между США и остальными участниками.

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Макрон, посетивший Вашингтон с визитом несколько недель назад, предложил "работать вместе, поскольку есть общая проблема - Китай". Хозяин Белого дома в ответ заявил, что Евросоюз "хуже КНР".

После этого он жестко раскритиковал торговые пошлины Германии на импорт автомобилей из США. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американские власти изучают возможность введения 25-процентной пошлины на импорт немецких автомобилей.

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