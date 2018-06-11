Труп 20-летнего актера Джексона Оделла найден в его доме в США

Безжизненное тело двадцатилетнего американского актера и музыканта Джексона Оделла было обнаружено в его доме в Сан-Фернандо, округ Лос-Анджелес, 8 июня. Об этом сообщил THR.

Официальные органы и семья артиста подтвердила СМИ факт смерти Оделла.

Как уточняет полиция, криминальная, насильственная версия не рассматривается, а точная причина будет установлена позднее - по результатам выскрытия.

"Семья Оделл потеряла любимого сына и брата, Джексона Оделла. Он навсегда останется для нас сияющим, блестящим лучиком света, любящей и талантливой душой", - говорится в заявлении родных артиста. Добавивших, что они еще пытаются разобраться в своих чувствах по поводу произошедшего.

Джексон Оделл родился 2 июля 1997 года в Колорадо и был известен, главным образом, по ролям в ситкомах, сыграв в "Американской семейке", одну из главных ролей в "Голдбергах", появившись в эпизодах "Фостеров", "Джесси" и "Задержки в развитии".

На экранах дебютировал в 2009-м - в "Частной практике".

Сыграл в фильмах и сериалах "Джоди Моди и мое нескучное лето", "Я в рок-группе", "Поли", "АйКарли".

Пел, играл на гитаре, выкладывая свои композиции в соцсетях, написал музыку к музыкальной мелодраме этого года "Навсегда моя девушка".