Захарова поиронизировала над вирусной фотографией с лидерами "группы семи"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фотографию с саммита "Группы семи", на которой европейские лидеры стоят и прислушиваются к президенту США Дональду Трампу.

Последний на кадре сидит перед коллегами на стуле с независимым видом, откинувшись на спинку, широко улыбаясь и сложив руки на груди.

"Последние месяцы фотожурналистика берет новые внешнеполитические высоты, - отметила Захарова в своем Facebook . - И каждый раз, впервые видя подобную фотографию, я думаю: "Фотошоп, конечно. Не может такого быть". А потом оказывается, что может, да еще и не так".

"Неважно, что было за закрытыми дверями, - резюмировала представитель российского МИД. - Вернее, неважно, что двери были закрыты. Один кадр - и занавес поднят".

Кадр с состоявшегося в эти выходные саммита "группы семи", на котором президент США единственный сидит на стуле, а остальные мировые лидеры стоят перед ним, произвел большой резонанс в социальных сетях. Снимок был сделан фотографом немецкой делегации.

Встреча на высшем уровне прошла на фоне острых разногласий и разворачивающейся торговой войны между США и государствами Евросоюза.