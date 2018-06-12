Как евродепутаты оценили "Собибор" Константина Хабенского

Открыть для себя мир глазами сопереживающего режиссера, оценить безграничный ужас трагедии поколения и его непобедимую волю к сопротивлению против насилия и геноцида позволяет еще одно документальное проклятие нацизму - "Собибор" Константина Хабенского.

Организатором показа российского фильма в бельгийской столице, повествующего об истории сопротивления в нацистском концентрационном лагере на территории оккупированной Польши, выступил сопредседатель партии "Русский союз Латвии", депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

Как известно, действие картины разворачивается в фашистском лагере смерти, где по инициативе советского офицера Александра Печерского и был организован 14 октября 1943 года самый массовый побег узников в истории антифашистского сопротивления. Декорации лагеря смерти были выстроены по чертежам археологических раскопок в Польше.

Комментируя личные мотивы организовать показ фильма, Мирофанов рассказал местному порталу, что каждый год 8 мая Русская община Латвии вместе с представителями общественных организаций возлагают цветы на место захоронения жертв нацизма в пригороде Даугавпилса - Погулянке. Здесь были замучены 200 тысяч человек, из них 30 тысяч - представители местной еврейской общины. И каждый раз говоря об этих событиях, политик задается вопросом, почему среди них не нашелся тогда такой же мужественный человек, как Печерский, который смог бы предотвратить гибель сотен людей.

В видеоролике, опубликованном на странице в Facebook, евродепутат констатирует, что такие ленты не могут оставлять равнодушными. Он даже уловил параллели между идеологией фашизма и современной ситуацией в Латвии, где весной этого года власти попытались использовать в демократической Европе тривиальные методы русофобии и геноцида. Они законодательно отказались от преподавания на русском языке в школах национальных меньшинств. "Это тоже в определенной степени геноцид, преступление против нашей культуры, языка и нашего будущего. И когда выступаем на акциях протеста, мы имеем ввиду, что тоже можем восстать и победить, как в свое время это сделали узники лагеря "Собибор", - заявил евродепутат.

На вопрос Baltnews о том, какой отклик имел показ фильма в Брюсселе, Митрофанов отметил, что организаторы получили массу благодарностей со стороны парламентариев. После окончания фильма многие мужчины и женщины плакали. Люди подходили и говорили "спасибо" на разных языках, выражали уверенность в том, что подобных проектов об истории ХХ века, связанной с Россией, должно быть больше.

"Наши русскоязычные соотечественники испытывают определенный культурный голод и по общению, и по произведениям современной киноиндустрии, - подчеркнул Митрофанов, - А что касается работников ЕП, то им было интересно ознакомиться с кинодокументом, который резко отличается от западной кинопродукции с точки зрения ее художественной составляющей. В отношении трактовки истории у нас не было конфликтов, ее принимают обе стороны - как русские Голландии и Бельгии, так и представители других национальностей".