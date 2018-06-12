Названы самые популярные авто на "вторичке" в городах-миллионниках

Эксперты определили самые популярные автомобили с пробегом в российских городах-миллионниках за первые четыре месяца этого года.

Оказалось, что в 15 российских городах, где население больше 1 млн человек, лидерами вторичного рынка являются шесть моделей: Ford Focus, Lada 2114, Toyota Corolla, Daewoo Nexia, Renault Logan и Hyundai Accent.

Ford Focus, как сообщает "Автостат", признан самым востребованным автомобилем в шести городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Toyota Corolla оказалась популярна сразу в трех мегаполисах- Новосибирске, Омске и Красноярске. Lada 2114 чаще всего покупают в Казани, Волгограде и Перми.

В Самаре лидером перепродаж стал Renault Logan, в Ростове-на-Дону - Hyundai Accent, а в Уфе - Daewoo Nexia.

Ранее, напомним, эксперты назвали самые продаваемые в России внедорожники и кроссоверы с пробегом.

На первом месте оказался легендарная Lada 4x4, на втором Chevrolet Niva, на третьем - Toyota RAV4.

Отметим, что в апреле в России было реализовано 444,1 тысячи легковых автомобилей с пробегом, а это меньше чем в прошлом году на 4,6%. Наибольшей популярностью на вторичном рынке по-прежнему пользуются модели Lada, доля которой составила 26% от общего объема.