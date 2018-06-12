Где посмотреть праздничный фейерверк на День России в Москве

День России в Москве не обойдется без грандиозного салюта. Ровно в 22:00 столичное небо озарится всеми цветами радуги. Всего в небо запустят 500 разноцветных залпов. Центральной площадкой, где можно полюбоваться зрелищным фейерверком, по традиции станет Красная площадь.

Но есть и другие места в разных административных округах города, где можно посмотреть потрясающие огни в небе. Например, в пределах Садового кольца салют будет виден практически из любой точки.

Самыми удачными местами считаются Воробьевы горы и Поклонная гора, а также набережные и мосты, например, Крымский, Патриарший, Бородинский, Пушкинский мосты и мост Багратион.

Список мест, откуда лучше всего смотреть салют

- У большого Москворецкого моста

- Парк Победы на Поклонной горе

- Лужнецкая набережная, напротив Большой спортивной арены

- ВДНХ

- Измайлово, городок им. Баумана, площадка на берегу Серебряно-Виноградного пруда

- Кузьминки, площадка РОСТО, улица Заречная, 3А

Борисовские пруды, зона набережной Москвы-реки, улица Борисовские пруды, 25/2