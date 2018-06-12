Пять человек погибли в ДТП в Омской области

Пять человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на трассе "Тюмень - Ишим - Омск" в Люблинском районе Омской области.

Как сообщили "РГ" в пресс-центре регионального ГУ МЧС, о ДТП с участием двух легковых автомобилей на 541-м километре федеральной автодороги Р-402 стало известно сегодня в 05:15 местного времени (02:15 мск). На место происшествия прибыли оперативные службы. От МЧС России привлечены 8 человек и 2 единицы техники.

По информации ТАСС, в результате лобового столкновения Lada Proira и ВАЗ 2110 погибли все, кто находился в автомобилях, несовершеннолетних среди них не было. С родственниками жертв автокатастрофы работают психологи. Движение автотранспорта в обоих направлениях не ограничено.