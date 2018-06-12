Новости

Советник Трампа по экономическим вопросам перенес сердечный приступ 10:06
Ливни и грозы прогремят в Москве во вторник 09:54
Трамп назвал Ким Чен Ына талантливым человеком 09:47
Пять человек погибли в ДТП в Омской области 09:46
Дональд Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном еще много раз 09:29
Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали двустороннее соглашение 08:53
Китайский "самолет Ким Чен Ына" вылетел из Пекина в Сингапур 08:48
В Японии состоялся запуск ракеты с разведывательным спутником 08:46
СМИ: Перевернувшимся в Волгограде катамараном управлял экс-чиновник 08:19
Американец взял в заложники четверых детей во Флориде и убил их 07:46
В ДТП на Кубе пострадали 36 человек 07:10
Операция МЧС с места столкновения судов в Волгограде попала на видео 07:10
Видео: Орангутанг напал на разрушающий лес бульдозер 06:45
Шесть человек пострадали при въезде автомобиля в пешеходов в Токио 06:33
На саммите КНДР-США журналистов угощают мороженым с алкоголем и кимчхи 06:07
В Волгограде на Волге сотрудники МЧС спасли пять человек 05:05
Ким Чен Ын и Дональд Трамп пожали друг другу руки 04:13
Катар завел дело против ОАЭ в суде ООН за дискриминацию 03:47
Число жертв столкновения катамарана с баржей в Волгограде достигло 10 03:23
В США задержали исчезнувшего 35 лет назад дезертира 02:46
Шторм в Иране привел к ранениям 18 человек 02:17
Три человека пострадали при обстреле окраины Алеппо 01:54
Ким Чен Ын выразил надежду перенять опыт Сингапура 01:26
Шесть человек погибли при столкновении катамарана с баржей в Волгограде 00:42
Девять человек пропали после столкновения баржи с катамараном на Волге 11.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
12.06.2018 09:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пять человек погибли в ДТП в Омской области

Текст: Юрий Прокопьев

Пять человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на трассе "Тюмень - Ишим - Омск" в Люблинском районе Омской области.

В ДТП с автобусом в Москве пострадали 7 человек

Как сообщили "РГ" в пресс-центре регионального ГУ МЧС, о ДТП с участием двух легковых автомобилей на 541-м километре федеральной автодороги Р-402 стало известно сегодня в 05:15 местного времени (02:15 мск). На место происшествия прибыли оперативные службы. От МЧС России привлечены 8 человек и 2 единицы техники.

По информации ТАСС, в результате лобового столкновения Lada Proira и ВАЗ 2110 погибли все,  кто находился в автомобилях, несовершеннолетних среди них не было. С родственниками жертв автокатастрофы работают психологи. Движение автотранспорта в обоих направлениях не ограничено.

Главное сегодня

Американец взял в заложники четверых детей во Флориде и убил их
Трамп назвал Ким Чен Ына талантливым человеком
Число жертв столкновения катамарана с баржей в Волгограде достигло 10
Шторм в Иране привел к ранениям 18 человек
Пушков: Европа стала жертвой американской политики давления на Россию