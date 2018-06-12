Под Новосибирском автомобиль упал в реку, погибли четверо пассажиров

Под Новосибирском в реку Криводановку упал легковой автомобиль. В результате ДТП погибли четверо – трое взрослых и один ребенок. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах региона.

По свидетельствам очевидца, которые приводит Новосибирская служба эвакуации АСТ-54, автомобиль, судя по номерным знакам, зарегистрированный в Алтайском крае, заехал на дорожное ограждение, из-за чего перевернулся на крышу, а потом упал в воду. За рулем была молодая девушка.

Уточняется, что в результате ДТП погибла семья из трех человек: девушка, мужчина и полуторагодовалая девочка, а также еще один мужчина, личность которого сейчас устанавливается.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции. Автомобиль поднят, тела извлечены.