В Ставрополе в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек

В Ставрополе микроавтобус Ford Transit врезался в столб линии электропередач, пострадали 13 человек.

Как сообщают в краевом управлении МЧС, инцидент произошел на пересечении улиц Мира и Краснофлотской краевой столицы. По предварительной версии, микроавтобус подрезала легковая машина, которая сразу после аварии скрылась.

В момент аварии в маршрутке было 13 человек. Всех их доставили в больницу для осмотра. Правоохранители в свою очередь выясняют обстоятельства случившегося и выясняют, по чьей вине произошло ДТП.