Обитатели сочинского дельфинария "провели" футбольный матч

Необычное представление презентовали в Большом сочинском дельфинарии. Там черноморский дельфин и морской лев сыграли в футбол в преддверии чемпионата мира.

Как рассказали в работники развлекательного заведения, главной трудностью стал тот факт, что номер выполнен животными разных видов, которые в природе практически не пересекаются.

Дрессировать животных выполнять новые трюки начали достаточно давно - они разучили номер еще к Кубку конфедерации. Сейчас же их арсенал разнообразили и сформировали полноценное выступление.

Животные дельфинария справились с учебным процессом и сейчас номер могут увидеть все желающие.