Одно из самых красивых зданий Екатеринбурга стало заставкой Google

Дом Севастьянова в Екатеринбурге появился на дудле от Google в честь Дня России.

Google уже в восьмой раз 12 июня размещает на главной странице своего поискового сервиса небольшой тематический рисунок, связанный с Россией. В этом году среди других достопримечательностей разных городов страны, — Кремля, моста на острове Русский во Владивостоке появилось и одно из самых знаменитых исторических и архитектурных зданий Екатеринбурга.

Дом коллежского асессора Николая Ивановича Севастьянова — настоящий дворец , он был построен на берегу Городского пруда в 1866 году. И тогда и сейчас он особо выделяется среди особняков города монументальностью, стилем и изяществом. С Домом Севастьянова в Екатеринбурге связано немало легенд. По одной из них, богатый владелец планировал украсить крышу ротонды золотом, о чем неоднократно подавал прошения даже на высочайшее имя. Но так как золотом покрывают только купола храмов, это прошение утверждено не было. А в наказание просителя приговорили ходить каждое утро до ближайшей церкви в чугунных калошах. В 1918 году в Доме Севастьянова находился первый в стране Уральский комиссариат труда. В более позднее советское время — Дом профсоюзов, после перестройки в нем разместились многочисленные офисы.

В 2008 году было принято решение о реконструкции здания под резиденцию президента России на саммите ШОС. В здании был сделан капитальный ремонт, отреставрированы фасады и пристроен новый корпус, в котором оборудован зал для парадных приемов.