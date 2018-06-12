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12.06.2018 12:05
Рубрика: Digital
Проект: В регионах

Одно из самых красивых зданий Екатеринбурга стало заставкой Google

Текст: Елена Мационг

Дом Севастьянова в Екатеринбурге появился на дудле от Google в честь Дня России.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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Google уже в восьмой раз 12 июня размещает на главной странице своего поискового сервиса небольшой тематический рисунок, связанный с Россией. В этом году среди других достопримечательностей  разных городов страны, — Кремля,  моста на острове Русский во Владивостоке  появилось и одно из самых знаменитых исторических и архитектурных зданий Екатеринбурга.

Дом коллежского асессора Николая Ивановича Севастьянова — настоящий дворец , он был построен на берегу Городского пруда в 1866 году. И тогда и сейчас он особо выделяется среди особняков города монументальностью, стилем и изяществом. С Домом Севастьянова  в Екатеринбурге  связано немало легенд.  По одной из них, богатый владелец планировал украсить крышу ротонды золотом, о чем неоднократно подавал прошения даже на высочайшее имя. Но так как золотом покрывают только купола храмов, это прошение утверждено не было. А в наказание просителя приговорили ходить каждое утро до ближайшей церкви в чугунных калошах. В 1918 году  в Доме Севастьянова находился первый в стране Уральский комиссариат труда. В более позднее советское время — Дом профсоюзов, после перестройки в нем разместились многочисленные  офисы.

В 2008 году было принято решение о реконструкции здания под резиденцию президента России на саммите ШОС. В здании был сделан капитальный ремонт, отреставрированы фасады и пристроен новый корпус, в котором оборудован зал для парадных приемов.

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