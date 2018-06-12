Парашютисты Урала прыгнули с триколором с высоты 1500 метров

На Урале в честь Дня России четверо парашютистов, кандидаты в национальную сборную России по прыжкам с парашютом развернули в небе флаг России и прыгнули с высоты 1500 метров. Акция была организована участниками патриотического движения Putin Team.

Как отметил тренер рябят, абсолютный чемпион мира по прыжкам с парашютом Александр Косков, все прошло отлично.

—Иначе и быть не могло, на счету каждого из ребят по 600 прыжков с парашютом. И сам прыжок мы посвятили России, это придавало уверенности. Когда смотришь на нашу страну с высоты птичьего полета, возникает особое чувство гордости за страну, за всех нас, — заключил Александр Косков.