Сеть взорвало видео с "отваливающейся" бровью премьер-министра Канады

Justin Trudeau is upset because he has found out that Donald Trump is putting up Tariffs on fake eyebrows😂 pic.twitter.com/Nu3HpmTLAx — Ross McCulloch (@Rossmac212) 10 июня 2018 г.

В Сети активно обсуждают видео с пресс-конференции премьер-министра Канады Джастина Трюдо, у которого, как показалось многим пользователям, сползает левая бровь.

Несмотря на то, что речь, очевидно, идет об оптической иллюзии, вызванной изрядной густотой бровей, комментарии в соцсетях насчет "фальшивой внешности" канадского лидера множатся в геометрической прогрессии.

В Twitter даже появился аккаунт, целиком посвященный бровям Джастина Трюдо.

Пользователи шутят, что грустный вид премьер-министра на пресс-конференции может быть связан с тем, что "Дональд Трамп вводит пошлины на фальшивые брови".

- Думаете, что отношения с Канадой сейчас натянуты? Подождите, когда Трамп напишет твит о фальшивых бровях Джастина Трюдо, - написал пользователь Мак Мариани.