В Японии состоялся запуск ракеты с разведывательным спутником

В японской префектуре Кагосима состоялся старт ракеты-носителя Н2-А со спутником-шпионом. Разведывательный аппарат IGS-Radar 6 является частью госпрограммы запуска разведывательных спутников Information Gathering Satellite, которые должны обеспечить независимость страны в получении спутниковых данных.

Запуск совершило японское космическое агентство JAXA, передает РИА Новости.

Япония тратит в год 500 миллионов долларов на создание и разработку спутников-шпионов. В настоящее время на орбите находятся шесть таких аппаратов.