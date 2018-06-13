Антонов: Россия никому свою волю не навязывает

Российская Федерация никому не навязывает свою волю и следует принятым во всем мире нормам. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Россия - влиятельный и ответственный участник международной жизни, - сказал высокопоставленный дипломат, выступая на приеме в российском посольстве по случаю Дня России. - Мы никому не навязываем ни свою волю, ни свои ценности, твердо следуя нормам международного права".

Антонов назвал "предельно понятными" цели Москвы. По его словам, речь идет о безопасности границ РФ и создании "благоприятных внешних условий для решения насущных задач внутреннего развития".

Как передает ТАСС, Антонов также отметил заинтересованность "в стабильных и предсказуемых отношениях с США". Глава дипмиссии выразил уверенность в том, что наши страны "могут сделать многое для укрепления международного мира и безопасности".