Дмитрий Медведев поздравил Сергея Маковецкого с юбилеем

13 июня Народному артисту России Сергею Маковецкому исполнилось шестьдесят лет. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил артиста - соответствующая телеграмма опубликована в среду на сайте правительства страны.

Медведев, в частности, отмечает Маковецкого как "замечательного актера, незаурядного и творческого человека".

"Вы покорили сердца миллионов людей в нашей стране. Вам удается воплощать в жизнь самые разные, даже очень сложные психологические характеры и образы", - уточнил премьер. В качестве примера приведя Швабрина из "Русского бунта", Фиму из "Ликвидации", Черненко из "72 метров" и отца Александра из ленты "Поп".

По мнению Медведева, те десятки персонажей, что артист воплотил на экране, благодаря таланту Маковецкого, его "огромному обаянию и умению тонко прочувствовать своего героя - получились яркими, глубокими и искренними".

"У Вас немало наград, но самая главная из них - это любовь зрителей, которые высоко ценят Ваши работы", - заключил российский премьер.

А нам остается лишь присоединиться к поздравлениям прекрасному артисту.

Кстати, как рассказал Сергей Васильевич в интервью ТАСС, юбилей он встретит на сцене - в спектакле "Дядя Ваня".

Сергей Маковецкий родился в Киеве. В детстве активно занимался спортом - фигурным катанием, водным поло и о сцене даже не помышлял. Но вдохновила учительница английского языка - "практически насильно заставила" сыграть роль Аркашки Счастливцева в пьесе Островского "Лес". После чего Сергей твердо решил стать актером.

В Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого его не приняли, и Маковецкий пошел работать в Государственный академический театр русской драмы имени Леси Украинки - монтировщиком декораций. А 1976-м отправился в Москву и поступал в Высшее театральное училище имени Щукина на актерский курс.

Экранный дебют - 1981 год, короткометражка "Ожидаются похолодание и снег", первое "большое" кино - "Взять живым!" 82-го года, где Сергей сыграл разведчика Александра Пролёткина.