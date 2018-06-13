Грызлов потребовал включить россиян в списки обмена пленными в Донбассе

Удерживаемые украинскими властями в Донбассе граждане РФ должны быть включены в списки для обмена пленными, убежден полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов. Об этом он заявил по итогам очередной встречи контактной группы в Минске.

"Для реализации задачи обмена по принципу "всех на всех" российская делегация настаивает вернуть в список лиц для обмена граждан России, удерживаемых украинской стороной в связи с событиями на юго-востоке Украины", - передает РИА Новости слова Грызлова.

Он также обратил внимание на несоблюдение Киевом договоренностей по разведению сил в районах Золотого и Петровского на востоке Украины и призвал строго выполнять взятые на себя обязательства.

"Особое внимание на сегодняшнем заседании было обращено на выполнение обязательств сторон по разведению сил на участках в районах Золотого и Петровского, - сказал Грызлов. - СММ ОБСЕ регистрирует появление в данных районах все новых вооружений ВСУ, несмотря на то, что разведение сил на данных участках было проведено полтора года назад. Более того, несмотря на неоднократно принимаемые решения, на участке в районе Станицы Луганской разведение сил так и не состоялось. ВСУ постоянно срывают этот процесс по надуманным причинам обстрелов, которые не подтверждает СММ ОБСЕ".